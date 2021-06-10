Калифорнийский космический стартап Relativity Space показал рендер своей будущей многоразовой ракеты Terran R, которая будет полностью, по заверениям разработчиков, напечатана на 3D-принтерах.

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Высота ракеты составит 66 м, диаметр – 4,9 м. Плановая грузоподъемность на низкую околоземную орбиту – до 20 тонн.

Первая ступень будет оснащена семью метановыми двигателями Aeon R (более мощная версия Aeon 1), вторая – одним вакуумным Aeon, таким же, как и на Terran 1 – "первенце" компании.

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Тестовый запуск Terran R планируется не ранее 2024 года.

Как заявили в Relativity Space, Terran R – "передовое решение в экосистеме ракетных инноваций и дизайна", она якобы "полностью многоразовая" (то есть и вторая ступень также).

На ее разработку компания получит от инвесторов $650 млн. Прошлой осенью ей выделили еще $500 млн.

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Евгений Пилипенко

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