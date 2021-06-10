Долгое время астероид (16) Психея считался "обнаженным" металлическим ядром небольшой планеты, которая так и не сформировалась на заре Солнечной системы. Но ученые из Университета Аризоны предполагают, что это не так, пишет Phys.org.

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NASA собирается запустить зонд Psyche к нему в 2022-м (прибудет к астероиду спустя четыре года). Аппарат выведет на траекторию сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Около года "Психея" будет на стабильной орбите вокруг астероида, а затем начнет спускаться до высоты 105,5 км над поверхностью. Всего миссия у объекта рассчитана на 21 месяц.

Исследования покажут, есть ли смысл задумывать на отдаленное будущее промышленную разработку таких астероидов.

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Проанализировав доступные данные, авторы публикации в научном журнале The Planetary Science Journal вывели, что объект на 82,5% состоит из металла, на 7% из пироксенов с низким содержанием железа, и на 10,5% из углеродистого хондрита (вероятно, образовался от ударов других астероидов).

Ученые высчитали, что пористость астероида – целых 35% и, вероятно, он может быть ближе к "слепку из кучи обломков" вроде Бенну (его пористость >50%), чем к "металлическому ядру планеты".

Их цифры сильно отличаются от предыдущих оценок состава (16) Psyche, когда считалось, что он может содержать до 95% металла и быть намного плотнее.

(16) Психея оценивается в $1015, но такое сообщение может обесценить богатый железом астероид.

Если представить срез астероида в самой широкой его части, он по площади будет как Одесская и Днепропетровская области вместе взятые. Предполагаемые габариты эллипсоида – 277×238×168 км, средняя температура поверхности – минус 113°C. Объект, по оценкам ученых, содержит около 1% всего материала пояса астероидов.

Ранее в NASA смоделировали падение астероида на Землю: поможет только эвакуация.

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Евгений Пилипенко

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