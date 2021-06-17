17 июня в 04:22 утра по киевскому времени в направлении строящейся Китайской космической станции успешно запущен корабль Shenzhou-12 ( 神舟十一号) с тремя тайконавтами на борту.

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Старт осуществлен на ракете Long March-2F Y12 (长征二号F火箭) с площадки крупнейшего космодрома Китай Цзюцюань, который находится на севере страны рядом на границей Монголии.

На траектории к ККС находятся 56-летний командир корабля Не Хайшэн, 54-летний пилот-оператор Лю Бомин и 45-летний лаборант-исследователь Тан Хунбо. У командира это третий полет в космос (ранее 2005 и 2013 годы), оператора – второй (2008), ученый летит впервые.

Они три месяца будут контролировать параметры функционирования ККС, продолжать собирать станцию и выходить в открытый космос.

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Процесс сборки Китайской космической станции (天和) из трех модулей займет около года, на это уйдет 11 запусков. Ее разместят на высотах до 450 км. Страна будет использовать ККС около 15 лет как астрофизическую и биомедицинскую лабораторию, а также для других задач. Поскольку по геополитическим мотивам КНР запрещено работать по проекту Международной космической станции, Пекину приходится разрабатывать собственные программы, что там последовательно и делают.

В течение полугода на орбиту ККС отправят еще один грузовой и один пилотируемый корабль.

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Евгений Пилипенко

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