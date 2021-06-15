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Открытие | Обнаружены крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной: масштабы поражают – иллюстрация видео

15.06.2021, 11:35
Скриншот из видео
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Во Вселенной вращаются планеты, звезды, галактики и даже их скопления. Последнее неизвестно наверняка, из-за чего многие ученые считают, что на этих огромных структурах явление заканчивается. Между тем, космологи из Института астрофизики им. Лейбница в Потсдаме полагают: вращаются даже космические нити – гигантские "трубки" из галактик.

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"Существуют такие огромные структуры, что целые галактики – просто пылинки", – описали габариты авторы публикации в Nature Astronomy. Для понимания масштаба: только в нашей галактике – от 200 до 400 млрд звезд.

Галактически нити в ложном цвете (иллюстрация: AIP/ A. Khalatyan/ J. Fohlmeister):

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По нынешним представлениям, после Большого взрыва, который привел к появлению Вселенной ~13,8 млрд лет назад, большая часть газа, составляющего большую часть известного вещества, схлопнулась, образуя колоссальные пласты, которые затем распались на нити огромной космической паутины.

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Авторы исследовали параметры более 17 000 "мелких" нитей, анализируя скорость, с которой галактики, составляющие эти "трубки", перемещались внутри каждой из них, как и в каком направлении.

СПРАВКА. Галактические нити (волокна) являются крупнейшими наблюдаемыми структурами во Вселенной, имеют форму нитей из галактик со средней длиной в 150—300 млн световых лет. Заполнены очень горячим (миллионы и десятки миллионов градусов) и очень разреженным (1-10 атомов на м3) газом. Нити разделяют гигантские космические пустоты – войды. Вместе они могут формировать "великие стены" – относительно плоские комплексы скоплений и сверхскоплений. На 2021-й известно пять основных нитей.

Выводы ученых: галактики таки вращаются вокруг центральной оси каждой нити, причем максимальная высчитанная скорость – около 360 000 км/ч.

Космологи не знают, вращаются ли все нити во Вселенной, как не знают наверняка, что приводит галактики в движение: "Мы не совсем уверены, что может вызвать крутящий момент такого масштаба".

Смотрите видео: "Уловить писк мыши в топоте слонов". Идет поиск гравитационных волн от нейтронных звезд

Евгений Пилипенко
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наука космос исследование астрономия галактика вселенная астрофизика вращение войды космические нити космология
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