Марсоход Zhurong показал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1, а также саму платформу с выдвинутой рампой, по которой он съехал на поверхность планеты. Фото выложило Китайское национальное космическое управление.

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Чтобы сделать селфи, марсоход отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой. На последней видно изображения панды и китайского фонарика – это талисманы Олимпиады-2022 в Пекине 2022.

С места посадки марсоход сделал несколько других снимков с Марса вроде панорамы равнины Утопия.

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Его плановая миссия продлится 92 земных суток, но разработчики рассчитывают на более долгий период работы Zhurong.

Фото: China National Space Administration, видеоролик – SciNews

Евгений Пилипенко

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