Сегодня, 30 июня, ориентировочно в 16:30 по киевскому времени над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона попытается запустить из-под крыла модифицированного самолета-разгонщика Boeing 747-400 Cosmic Girl космическую ракету LauncherOne. Трансляция начнется раньше этого времени.

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Boeing вылетит из космопорта в пустыне Мохаве в 15:30, доберется до финального трека перед запуском в течение 40-60 минут. Затем, после короткого форсажа под углом 27° к горизонтали, самолет сбросит ракету неподалеку от острова Сан-Николас.

Спустя несколько секунд на LauncherOne должен заработать двигатель первой ступени, который унесет ракету ввысь, разгоняя ее до ~13 000 км/ч. Скорость выведения полезных нагрузок на промежуточную орбиту, где начнет работать разгонный блок, – свыше 28 000 км/ч.

Финальная орбита – 500 км с наклонением 60°.

Ракета в первой коммерческой миссии компании Tubular Bells: Part One выведет на орбиту семь полезных нагрузок: по программе STP-27VPA для Пентагона – три кубсата, кубсат BRIK-II (первый военный спутник Нидерландов), кубсаты оптического наблюдения STORK-4 и STORK-5 от польской компании SatRevolution, и еще один неизвестный спутник.

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LauncherOne - двухступенчатая 21,3-метровая жидкостно-реактивная ракета диаметром первой ступени 1,6 м и 1,3 м – второй. Корпус и баки – из углеродного композита. Стартовая масса – около 30 т. Работает на топливной паре LOX/RP. Запускается на высоте 11 км после сброса из-под левого крыла Boeing 747-400, на борту которого два пилота и три инженера.





Может выводить до 500 кг на низкую околоземную орбиту (до 230 км) с наклонением 0-100'' и до 300 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Стоимость запуска – $10-12 млн. Разрабатывается вариант на три ступени.

Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.





Virgin Orbit создана в 2017-м в группе Virgin Брэнсона.

Компания насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

Также сегодня запуск запланирован и у SpaceX: "шерпы" унесут на орбиту целую кучу спутников: трансляция миссии Transporter-2.

25 мая 2020 года Virgin Orbit не удалось корректно запустить ракету с самолета: первая демо-миссия закончилась провалом. Первый успешный запуск состоялся в январе.

Компания собирается конструировать 24 ракеты в год.

Полвека назад, 30 июня 1971 года, погиб экипаж космического корабля Союз-11: рассекречены последние переговоры.

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Евгений Пилипенко

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