Суммарный объем капиталовложений в проект спутникового интернета Starlink может дойти в итоге до $20-30 млрд. Такую сумму озвучил в онлайн-включении на Mobile World Congress, конференции индустрии телекоммуникаций в Барселоне, глава компании SpaceX Илон Маск.

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"По сути, это много", – подчеркнул он.

По словам бизнесмена, проект низкоорбитального высокоскоростного широкополосного интернета начнет приносить прибыль не ранее, чем в него будет вложено $5 млрд, возможно, $10 млрд.

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Помимо этого, на конференции он озвучил следующие моменты:

→ с мая 2019 года отправлено уже ~1800 спутников из 42 000 запланированных;

→ сейчас у проекта почти 70 000 клиентов;

→ в течение года от даты выступления Маска их число хотят довести до 500 000;

→ заключено уже "два важных партнерства" с телекоммуникационными компаниями в крупных странах;

→ к августу будет интернет-покрытие во всем мире, кроме полюсов Земли;

→ Starlink сейчас работает примерно в 10 странах;

→ ежемесячная подписка будет одинаковой везде, если не учитывать налоги: примерно $100;

→ "тарелка", маршрутизатор Wi-Fi, блок питания, кабели и монтаж Starlink стоят пользователю ~$500, а компании это обходится в $1000;

→ Starlink работает над дешевой моделью терминала ($250-300);

→ сейчас сеть имеет суммарную мощность ~5 МВт и пропускную способность 30 Тбит/с;

→ ценник на повторное использование космической ракеты-корабля Starship на Земле будет до $2 млн;

→ попытка орбитального теста Starship планируется "в ближайшие месяцы".

Сегодня, 30 июня, у SpaceX запуск: "шерпы" унесут на орбиту целую кучу спутников: трансляция миссии Transporter-2.

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Евгений Пилипенко

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