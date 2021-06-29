На сегодня, 29 июня в 21:56 по Киеву, запланирован третий массовый запуск спутников в истории компании Илона Маска. На ракете компании SpaceX улетит 88 аппаратов, куда среди прочих входит заказ от Минобороны США, спутники дистанционного зондирования поверхности Земли от аргентинской компании Satellogic и финской ICEYE, а также десяток Starlink на полярную орбиту.

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Transporter-2 – лишь вторая миссия специализированной программы SpaceX по "пакетным" запускам малых спутников. Первая выполнена в январе.

Оснащенная "третьей ступенью" – разгонным блоком Sherpa-LTC для множества мини-спутников – ракета Falcon 9 стартует с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде.

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Компания вовсю использует многоразовость первой ступени: для B1060 это будет восьмой полет за год. Ее мягкая посадка произойдет не на привычную уже автономную морскую платформу, а на площадку недалеко от места старта. Створки "носа" поднимет из воды морской корабль HOSS Briarwood.

SpaceX продает место под головным обтекателем по цене $1 млн за 200 кг груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 525 км с $5000 за каждый дополнительный килограмм свыше этого. Клиентам предлагается опция: если не успевают вовремя передать груз до инкапсуляции, за 10% комиссии от стоимости брони на запуск спутники перебронируют на следующую миссию.

13 июня 2021-го произошел сбой в системе на легендарном телескопе в космосе; попытки "реанимировать" пока безуспешны.

Американские военные в июне запустили в космос ракету Minotaur с кабаном-авиатором.

Также недавно обнаружены крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной: масштабы поражают.

В Европе инженеры сожгли в плазме часть космического спутника и сняли это на видео: смотрите тест.

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Евгений Пилипенко

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