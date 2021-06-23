UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инженеры сожгли в плазме часть космического спутника и сняли это на видео: смотрите тест видео

23.06.2021, 11:31
Скриншот из видеозаписи
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Германский центр авиации и космонавтики в Кельне показал на видео, как плавятся и сгорают компоненты космического аппарата, если он неконтролируемо входит на скорости в плотные слои атмосферы. Эксперимент провели в плазменной аэродинамической трубе, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В такой камере за счет электромагнитного разогрева газ доводят до состояния плазмы и затем разгоняют его до нескольких километров в секунду. Примерно в таких жестких условиях находится объект, входящий в земную атмосферу из космоса.

Типичный SADM (фото — ruag.com)

Объектом для эксперимента выбрали SADM – механизм управления солнечной батареей, который удерживает панели космического аппарата наведенными на Солнце. Это, как уточняют в агентстве, "один из самых громоздких элементов на борту типичного спутника".

Читайте также: Европа анонсировала космическую миссию к "злому близнецу" Земли

Подобные эксперименты позволяют ESA разрабатывать технологии и методы, гарантирующие, что будущие низкоорбитальные спутники будут спроектированы в соответствии с концепцией D4D (Design for Demise, то есть когда сошедший или сведенный с орбиты аппарат сгорает, а не падает обломками на Землю).

Читайте также: Спутники, ракеты и медицина. Чем украинцы удивили на конкурсе космических стартапов? Топ-5

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник технологии космос исследование атмосфера esa эксперимент космический корабль зонд горение плавление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 