Германский центр авиации и космонавтики в Кельне показал на видео, как плавятся и сгорают компоненты космического аппарата, если он неконтролируемо входит на скорости в плотные слои атмосферы. Эксперимент провели в плазменной аэродинамической трубе, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В такой камере за счет электромагнитного разогрева газ доводят до состояния плазмы и затем разгоняют его до нескольких километров в секунду. Примерно в таких жестких условиях находится объект, входящий в земную атмосферу из космоса.

Объектом для эксперимента выбрали SADM – механизм управления солнечной батареей, который удерживает панели космического аппарата наведенными на Солнце. Это, как уточняют в агентстве, "один из самых громоздких элементов на борту типичного спутника".

Читайте также: Европа анонсировала космическую миссию к "злому близнецу" Земли

Подобные эксперименты позволяют ESA разрабатывать технологии и методы, гарантирующие, что будущие низкоорбитальные спутники будут спроектированы в соответствии с концепцией D4D (Design for Demise, то есть когда сошедший или сведенный с орбиты аппарат сгорает, а не падает обломками на Землю).

Лучшее видео посадки в океане с камеры на 40-метровой падающей ступени ракеты SpaceX.

13 июня 2021-го произошел сбой в системе на легендарном телескопе в космосе; попытки "реанимировать" пока безуспешны.

Американские военные в июне запустили в космос ракету Minotaur с кабаном-авиатором.

Также недавно обнаружены крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной: масштабы поражают.

Читайте также: Спутники, ракеты и медицина. Чем украинцы удивили на конкурсе космических стартапов? Топ-5

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.