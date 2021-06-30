В России опубликовали ранее засекреченные переговоры членов экипажа космического корабля Союз-11, которые погибли ровно 50 лет назад во время спуска на Землю. История выложена на сайте Роскосмоса.

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30 июня 1971 года на высоте 150 км связь прервалась. В те годы капсула не передавала телеметрию и никто не знал, что с экипажем. Приземление произошло в заданном районе Казахстана.

Поисковики также не могли связаться с экипажем: тот обязан был доложить об обстановке. Открыв люк капсулы, они обнаружили лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

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Отстыковка Союза-11 от станции Салют прошла штатно в 21:28 вечера. В 01:10 ночи включилась система ориентации для направления к Земле, двигатели отработали как надо.

Земля (позывной Заря) ведет сеанс радиосвязи с экипажем (позывной Янтарь): 1 – Георгий Добровольский, 2 – Владислав Волков, 3 – Виктор Пацаев:

Заря: Как идет ориентация?

Янтарь-2: Мы увидели Землю, увидели!

Заря: Хорошо, не торопись.

Янтарь-2: Начали ориентацию. Справа висит дождь.

Янтарь-2: Здорово летит, красиво!

Янтарь-3: Заря, я – третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.

Заря: Янтарь, еще раз напоминаю ориентацию – ноль-180°.

Янтарь-2: Ноль-180°.

Заря: Правильно поняли.

Янтарь-2: Горит транспарант "Спуск".

Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

Последнее, что услышали от экипажа, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

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Экипаж погиб от взрывной декомпрессии от резкого понижения давления в капсуле: за две минуты оно упало до 50 мм рт. ст. Это произошло из-за разгерметизации капсулы при преждевременном открытии одного из вентиляционных клапанов, которые должны открываться лишь на высоте 4 км. Причину поломки не нашли.

Космонавты были без герметичных скафандров. Из-за трагедии на 27 месяцев были остановлены пилотируемые запуски: в корабль вносились доработки. После этого случая все люди отправляются на орбиту в герметичных скафандрах.

Имена погибших увековечены на табличке у скульптуры "Павший астронавт", которую в августе 1971 года американцы установили на Луне.

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Евгений Пилипенко

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