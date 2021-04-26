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Чернобыль | Радиация в Киеве, переговоры на ЧАЭС, поиск агентов: рассекречен архив КГБ об аварии-1986

26.04.2021, 12:58
Радиация в Киеве, переговоры на ЧАЭС, поиск агентов: рассекречен архив КГБ об аварии-1986 - Фото
Фото: LIGA.net

Опубликованы засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР. Подборку сканов выложил Государственный архив Службы безопасности Украины.

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Среди 35 документов:

→ первый доклад о взрыве на реакторе директора ЧАЭС Виктора Брюханова;
→ служебно-оперативные переговоры на ЧАЭС в момент аварии;
→ радиационная обстановка в Киеве, Припяти на границе 30 км зоны;
→ справки об эвакуации Припяти и из мест эвакуации;
→ справка о деятельности войск химзащиты;
→ записки о нарушении технических норм и серьезных недостатках на строительстве ЧАЭC;
→ справка о пребывании в Киеве корреспондента Стивена Страссера и доктора Гейла из США;
→ перечень сведений, подлежащих засекречиванию;
→ приказ председателя КГБ об усилении контрразведывательной работы на объектах атомной энергетики;
→ агентурное сообщение КГБ о причинах и анализе аварии;
→ многое другое.

Документ

Кроме того, есть также "информационное сообщение КГБ УССР о количестве иностранцев из капиталистических и развивающихся стран в УССР, оуновских боёвках в Англии, последствиях аварии на АЭС на 14 сентября 1982 года".

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"После аварии советская власть искала разные теории заговора, но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу", – пишут в СБУ.

СПРАВКА. 26 апреля 1986 года в 01:23 ночи на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики.

В июле 1986-го вышла директива: засекречивались все детали аварии на ЧАЭС. Один из рассекреченных документов: радиационный фон в Киеве в первые дни после аварии:

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Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон: 30 лет спустя

Евгений Пилипенко
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