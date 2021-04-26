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Если радиационная авария. Ляшко показал, что принимать внутрь для защиты от облучения

26.04.2021, 10:11
Если радиационная авария. Ляшко показал, что принимать внутрь для защиты от облучения - Фото
Фото: pixabay.com

По случаю 35-летия со дня аварии на ЧАЭС главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил о важности йодопрофилактики при радиационной аварии и показал (файл PDF), как и когда ее проводить. Главное в такой ситуации, по словам замглавы Минздрава, – это готовность и срочность мер.

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При радиационной аварии может происходить выброс значительных количеств радиоактивных изотопов йода (РИЙ) с периодом полураспада до восьми суток.

При попадании РИЙ в организм, щитовидная железа (использует йод для выработки гормонов) поглощает их – и облучается. Если йодид калия вводится в организм до начала или во время поступления РИЙ, происходит блокировка этого процесса, что уменьшает или предотвращает облучение.

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У детей до 1 года максимальные поглощенные дозы на единицу активности 131I формируются в ~10 раз выше, чем у взрослого, у беременных – примерно в 1,5 раза больше, чем у других взрослых. При сильном облучении органа наблюдается острый гипотиреоз, острый тиреоидит и острый тиреотоксикоз, при меньшем возможно развитие новообразований (узлы, рак).

Йодопрофилактика применяется до момента воздействия РИЙ или в течение первых 6 ч после их поглощения железой. Ее эффективность значительно снижается, если прием йодида калия задержан даже на несколько часов после начала поступления РИЙ в организм. Через 24 ч после заражения бессмысленно принимать эти препараты.

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Дозировку смотрите в файле PDF выше. Йодид калия не защищает от других радионуклидов, которые могут содержаться в составе радиационного выброса.

Риск радиационного поражения железы (и в целом) также можно снизить ограничением пребывания на открытом воздухе, пребыванием в укрытии, эвакуацией, радиационным контролем пищи и воды.

Скрин поста Ляшко

Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко минздрав чаэс радиация чернобыль профилактика йод радионуклиды
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