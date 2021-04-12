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Сегодня 60 лет полета Гагарина. Успеха не было бы без Королева, которого пытали в НКВД видео

12.04.2021, 14:12
Фото: Sovfoto / Роскосмос
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60 лет назад в этот день, 12 апреля, в космос впервые полетел человек – гражданин Советского Союза Юрий Гагарин. Весь мир сегодня отмечает Международный день полета человека в космос, Украина – также День работников ракетно-космической отрасли.

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Космический корабль Восток-1 стартовал с космодрома Байконур в 06:07 по Гринвичу, вышел на околоземную орбиту и после одного витка вокруг Земли не без внештатных "приключений" совершил посадку в 07:55. Гагарин планово катапультировался на высоте ~7 км, но едва не задохнулся в скафандре из-за проблем с клапаном и благодаря опыту ушел от падения в Волгу.

В корабле Восток-1 с массой около 4,7 тонн для космонавта была предусмотрена капсула с диаметром герметичного корпуса всего 2,2 м. За время полета он успел перекусить, попить и записывал карандашом наблюдения.

Этот успех СССР резко ускорил развитие космической программы США, которые затем опередили геополитического конкурента по лунной программе.

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Ничего этого не было бы без основоположника космонавтики СССР – уроженца Житомира Сергея Королева. В 1938-м КГБ арестовал его как "участника контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". На допросах сломали челюсть, ударив графином. Приговорили к 10 годам тюрьмы и сослали на Колыму.

Спустя два года дело пересмотрели: срок сократили до 8 лет, заменив лагерь на ОКБ ЦКБ-29 (Туполевская шарашка), где в полутюремных условиях Королев трудился над проектом ракеты дальнего действия. В 1942-м его перевели в "шарашку" в Казани для работы над ракетными двигателями.

Сергей Королев в тюрьме (Фото – Википедия)

Коммерсант в 2006-м писал, цитируя ведущего специалиста Реактивного НИИ СССР Валентина Глушко, еще одного пионера ракетной техники: "Уже на первом допросе утром 28 июня 1938 года следователь Шестаков обозвал будущего генерального конструктора "фашистским выбл**ком" и, поставив на конвейер (цитата: "это когда подследственный сутками не ест не пьет, а стоит перед следователями, которые сменяются. Во время мученического стояния будущего академика... били в пах, плевали ему в лицо, пускали в ход хранящийся в следственных столах различный пыточный инвентарь"), в две руки с Быковым подверг мордобою. Два года спустя, 13 июня 1940 года, сам Королев в своем письме Сталину крайне сдержанно описал это: "Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам". (Журнал "Огонек" №3, 22.01.2006, стр. 20).

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В марте 2002-го в РФ сняли гриф секретности с документов политбюро. В "расстрельных" списках был и Королев: его включили в группу тех, кого должны были казнить по делу о "подпольной организации Москва-центр". 25 сентября 1938-го Сталин подписал этот документ.

Когда Королеву в январе 1966-го делали операцию, врачи не смогли дать ему общий наркоз традиционным путем, введением трубки через рот: инженер не мог его широко открыть из-за травмы. "У меня нет никаких сомнений, что на допросах в 38-м ему сломали челюсти. Это обстоятельство и заставило нас сделать ему трахеотомию", – вспоминал потом академик Борис Петровский.

Евгений Пилипенко
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