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Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

12.01.2021, 17:13
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир - Фото
Илон Маск (фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский пригласил основателя американской компании SpaceX Илона Маска посетить Житомир, чтобы посмотреть Музей космонавтики имени Сергея Королева. Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", – написал Зеленский.

Президент ретвитнул пост Маска, в котором тот сообщил, что пообщался с семьей Королева. При этом фамилию ученого Маск написал на украинском и русском языках.

По сообщениям росСМИ, бизнесмен разговаривал по видеосвязи с внуком Королева Андреем, который поздравил Маска с успешным запуском космического корабля Crew Dragon. Во время 20-минутного разговора собеседники обсудили программу будущих полетов на Луну. Маск пригласил внука Королева посетить ракетный завод SpaceX и поучаствовать в одном из следующих запусков.

Сегодня – 114 лет со дня рождения Королева. Twitter-аккаунт России запостил сообщение по этому поводу. В ответ украинский Twitter-аккаунт напомнил о том, где легендарного ученого арестовали, пытали и посадили в тюрьму.



Вадим Ребрина
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