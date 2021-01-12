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Украина и Россия устроили баттл в Twitter из-за конструктора Королева

12.01.2021, 16:34
Украина и Россия устроили баттл в Twitter из-за конструктора Королева - Фото
Сергей Королев в Бутырской тюрьме (Фото - Википедия)

Twitter-аккаунт России выпустил пост о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева. В ответ украинский Twitter-аккаунт напомнил о том, где легендарного ученого арестовали, пытали и посадили в тюрьму.

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"Гений ракетно-космической инженерии Сергей Королев, *называвший себя украинцем*, родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве, учился в Одессе и Киеве. Работал, а затем был арестован, был поддан пыткам и посажен в тюрьму на шесть лет в Москве, Колыме и Казани", – говорится в сообщении украинского аккаунта Twitter. 

Помимо этого, о годовщине дня рождения Королева упомянул также и президент Владимир Зеленский, который прокомментировал твит американского бизнесмена, глава космической компании SpaceX Илон Маск 

СПРАВКА. В 1938-м Королев был арестован как "участник контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". На допросах ему сломали челюсть, ударив графином. Был приговорен к 10 годам тюрьмы, сослан на Колыму. Спустя два года дело пересмотрели: срок сократили до 8 лет, заменив лагерь на ОКБ ЦКБ-29 (Туполевская шарашка), где в полутюремных условиях Королев трудился над проектом ракеты дальнего действия. В 1942-м его перевели в "шарашку" в Казани для работы над ракетными двигателями.
Станислав Стороженко
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