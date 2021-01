Украина и Россия устроили баттл в Twitter из-за конструктора Королева

Twitter-аккаунт России выпустил пост о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева. В ответ украинский Twitter-аккаунт напомнил о том, где легендарного ученого арестовали, пытали и посадили в тюрьму.

Theft alarm



Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was



Born: Zhytomyr

Raised: Nizhyn & Kyiv

Studied: Odesa & Kyiv



Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: Moscow, Kolyma, Kazan https://t.co/iILDlX1cX3