Украина и Россия устроили баттл в Twitter из-за конструктора Королева
Twitter-аккаунт России выпустил пост о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева. В ответ украинский Twitter-аккаунт напомнил о том, где легендарного ученого арестовали, пытали и посадили в тюрьму.
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Theft alarm— Ukraine / Україна (@Ukraine) January 12, 2021
Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was
Born: Zhytomyr
Raised: Nizhyn & Kyiv
Studied: Odesa & Kyiv
Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: Moscow, Kolyma, Kazan https://t.co/iILDlX1cX3
"Гений ракетно-космической инженерии Сергей Королев, *называвший себя украинцем*, родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве, учился в Одессе и Киеве. Работал, а затем был арестован, был поддан пыткам и посажен в тюрьму на шесть лет в Москве, Колыме и Казани", – говорится в сообщении украинского аккаунта Twitter.
Помимо этого, о годовщине дня рождения Королева упомянул также и президент Владимир Зеленский, который прокомментировал твит американского бизнесмена, глава космической компании SpaceX Илон Маск
- Сегодня 114 лет со дня рождения Королева. Американский бизнесмен, глава космической компании SpaceX Илон Маск в Twitter упомянул его и назвал инженера "великолепным".
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