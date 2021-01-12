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Сегодня день памяти отца практической космонавтики Сергея Королева. Маск не прошел мимо

12.01.2021, 13:43
Сегодня день памяти отца практической космонавтики Сергея Королева. Маск не прошел мимо - Фото
Сергей Королев во время запуска Гагарина (фото – пресс-служба Роскосмоса)

Американский бизнесмен, глава космической компании SpaceX Илон Маск назвал "великолепным" основоположника космонавтики СССР – уроженца Житомира Сергея Королева. Твит об этом он оставил под постом Роскосмоса о 114-летии одного из крупнейших ученых XX века в ракетостроений.

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"Он был великолепен", – написал один из богатейших людей планеты.

Скриншот

Летом 2020 года Маск пообщался с внуком Королева. Тогда Роскосмос в ответ на твит Маска о том, что Королев "был одним из лучших", написала, что "он был лучшим". Маск подчеркнул украинское происхождение академика, написав его фамилию в том числе на украинском – "Корольов".

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Королев родился 12 января 1907 года в Житомире, учился в Киевском политехе на авиаотделении, затем в Московском высшем техучилище им. Баумана. В начале 1930-х вместе с Фридрихом Цандером организовал Группу изучения реактивного движения (ГИРД), которая конструировала первые ракеты.

В 1938-м Королев был арестован как "участник контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". На допросах ему сломали челюсть, ударив графином. Был приговорен к 10 годам тюрьмы, сослан на Колыму. Спустя два года дело пересмотрели: срок сократили до 8 лет, заменив лагерь на ОКБ ЦКБ-29 (Туполевская шарашка), где в полутюремных условиях Королев трудился над проектом ракеты дальнего действия. В 1942-м его перевели в "шарашку" в Казани для работы над ракетными двигателями.

Фото: Роскосмос ТВ

Освободили Королева только летом 1944 года.

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В 1945-м изучал в Германии трофейную ракетную технику, в том числе Фау-2, и продолжал проектировать баллистические и космические ракеты. 4 октября 1957-го Королев с сотрудниками выводит на орбиту первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961-го – корабль "Восток" с первым космонавтом в истории Юрием Гагариным. Разрабатывал различные спутники, автоматические станции серии "Луна" и другие технические решения. Работал над проектом пилотируемой орбитальной станции.

Королев умер на 60-м году жизни 14 января 1966 года.

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Евгений Пилипенко
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