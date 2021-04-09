Сегодня, 9 апреля в 10:42 утра по Киеву, со стартовой площадки №31 космодрома Байконур на Международную космическую станцию должен отправиться экипаж 191-дневной экспедиции МКС-65.

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Для астронавта NASA Марка Ванде Хая это второй полет, для россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва – третий. До станции они должны добраться на корабле Союз МС-18 "Ю.А. Гагарин", который вынесет на траекторию к ней ракета Союз-2.1а.

В 10:51 корабль будет выведен на целевую орбиту, а его автоматическая стыковка с модулем Рассвет на станции запланирована спустя 3,5 ч – примерно на 14:08.

Экипаж привит от коронавируса SARS-CoV-2. Его дублеры – астронавт NASA Энн Макклейн и космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.

Сейчас на МКС: астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, Соичи Ногучи из JAXA, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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Незадолго до запуска штатный сотрудник Роскосмоса в необычном костюме проделал с персоналом космодрома и ракетой манипуляции:

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Евгений Пилипенко

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