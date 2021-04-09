UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На орбитальную станцию летит "Юрий Гагарин": штатный поп Роскосмоса дал добро – трансляция видео

09.04.2021, 09:48
Фото: NASA/Bill Ingalls
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Сегодня, 9 апреля в 10:42 утра по Киеву, со стартовой площадки №31 космодрома Байконур на Международную космическую станцию должен отправиться экипаж 191-дневной экспедиции МКС-65.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для астронавта NASA Марка Ванде Хая это второй полет, для россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва – третий. До станции они должны добраться на корабле Союз МС-18 "Ю.А. Гагарин", который вынесет на траекторию к ней ракета Союз-2.1а.

В 10:51 корабль будет выведен на целевую орбиту, а его автоматическая стыковка с модулем Рассвет на станции запланирована спустя 3,5 ч – примерно на 14:08.

Марк Ванде Хай (фото — NASA/Bill Ingalls)

Петр Дубров (фото — NASA, GCTC/Irina Spector)

Олег Новицкий (фото — NASA, GCTC/Andrey Shelepin)

Экипаж привит от коронавируса SARS-CoV-2. Его дублеры – астронавт NASA Энн Макклейн и космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.

Сейчас на МКС: астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, Соичи Ногучи из JAXA, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Смотрите видео: Корабль SpaceX с экипажем перелетел с одного порта МКС на другой

Незадолго до запуска штатный сотрудник Роскосмоса в необычном костюме проделал с персоналом космодрома и ракетой манипуляции:

Фото: NASA/Bill Ingalls

Фото: NASA/Bill Ingalls

Фото: NASA/Bill Ingalls

Смотрите также: "Семейное" селфи марсохода NASA с вертолетом на Красной планете

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Союз-2.1а nasa космос мкс запуск ракета экспедиция космический корабль экипаж полет Союз МС-18 Олег Новицкий Пётр Дубров Марк Ванде Хай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 