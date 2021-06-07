Операция Нептун. В Нормандии открыт монумент в память о высадке союзников в день "Д": фото

Рядом с мемориалом у Вер-сюр-Мер в Нормандии появился монумент в память о высадке британских военных во время Операции Нептун (D Day) союзников, которая ознаменовала финальный рывок перед победой во Второй мировой войне. Об этом пишет Голос Америки.

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На каменных колоннах рядом со статуями военных высечены имена более 22 000 человек, в основном британских солдат. Текст на стене гласит: "Они погибли, чтобы Европа была свободной".

На церемонии по случаю 77-годовщины высадки союзников волынщики играли поминальные мелодии, а над головой проносились самолеты с красно-бело-голубыми дымовыми шлейфами.

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Единственным участником событий D Day, который присутствовал на церемонии, был Чарльз Шей из коренного американского народа пенобскоты.

СПРАВКА. Ночью и утром в день "Д" более 156 000 солдат союзников на 7000 кораблях высадились во Франции на секторах-пляжах "Омаха", "Юта", "Джуно", "Сворд" и "Голд" (полоса 80 км), атаковав укрепленные зачастую на высотах позиции германцев. В операции погибли 4414 военнослужащих союзников, в том числе 2501 американец, более 5000 солдат получили ранения. Со стороны Третьего рейха были убиты и ранены несколько тысяч человек. Решающее наступление 6 июня 1944 года привело к освобождению Франции и всех оккупированных стран запада Европы от нацистского порабощения. Об операции снято много фильмов, в том числе художественных, вроде "Спасти рядового Райана" и "Самый длинный день".

В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжеств по случаю D Day не было впервые с 1945-го; в нынешнем большинство публичных мероприятий также были отменены, а официальные церемонии проходили в присутствии небольшого числа гостей и высокопоставленных лиц. А вот как церемонию провели в 2019 году.

Фото: ЕРА