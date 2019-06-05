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05.06.2019, 15:43

Торжества в память о высадке войск в Нормандии: фото из Англии

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Торжества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из Англии
Торжества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из Англии
Торжества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из АнглииТоржества в память о высадке войск в Нормандии: фото из Англии

Завтра торжества перенесутся на другой берег Ла-Манша - во Францию: именно в этот день 75 лет назад была проведена масштабная операция Оверлорд

Сегодня, 5 июня, в британском Портсмуте проходят торжества в память о крупнейшей наземной операции в военной истории - высадке союзников во Второй мировой войне в Нормандии. В них принимают участие королева Елизавета II, премьер Британии Тереза Мэй, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, а также лидеры других государств и правительств.

Президента страны-оккупанта Владимира Путина там нет - его не пригласили.

На сцену вышли непосредственные участники операции Оверлорд, которых по состоянию на 2019 год осталось совсем немного. Несколько сотен ветеранов затем отправятся в Нормандию - посетить место ожесточенной битвы, в ходе которой погибли до 70 000 военных и до 20 000 пропали без вести.

6 июня 1944 года войска антигитлеровской коалиции совершили широкомасштабную высадку в Нормандии: в операции приняли участие до 150 000 солдат из 14 стран. Открытие Западного фронта во многом переломило ход войны.

На днях были опубликованы сканы советских оригиналов пакта Молотова-Риббентропа, а также секретного дополнительного протокола к нему.

Фото: ЕРА

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Теги: Вторая мировая война, дональд трамп, Ангела Меркель, владимир путин, елизавета II, эмманюэль макрон, Тереза Мэй, ф, день д, нормандия
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