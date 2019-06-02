Путина не пригласили отметить годовщину высадки в Нормандии

Владимир Путин (фото - EPA)

Президента России Владимира Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Укринформ.

Кроме британской стороны, в мероприятиях примут участие представители других государств-участников операции "Оверлорд": США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Приглашены президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня осуществит государственный визит в Соединенное Королевство. В праздновании примет участие и британский премьер Тереза Мэй.

Основные мероприятия по празднованию Нормандской операции пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии.

Вчера сообщалось, что фонд Историческая память опубликовал сканы советских оригиналов пакта Молотова-Риббентропа, а также секретного дополнительного протокола к нему.

Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта, а также тексты документов.