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Миллиардер Джефф Безос побывал с экипажем в космосе и успешно вернулся на Землю – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 16:22
Джефф Безос (фото — пресс-служба Blue Origin)
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20 июля в 16:00 по Киеву суборбитальная "туристическая" ракета New Shepard компании Blue Origin впервые в истории компании вынесла на высоту свыше 100 км капсулу с экипажем. Полет возглавил владелец компании Джефф Безоссамый богатый человек в мире.

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На борту, кроме хозяина, был его брат Марк Безос, 82-летняя экс-летчица Уолли Фанк, а также 18-летний будущий студент Оливер Дэемен из Нидерландов. Последние установили рекорды как самый пожилой и самый молодой человек в космосе.

Приземистая ракета взлетела на одном водородно-кислородном двигателе. На высоте около 50 км ступень и капсула штатно разделились и продолжили полет ввысь по инерции до апогея на уровне ~107 км. Затем началось свободное падение.

Смотрите также: Воздушный старт космической ракеты с крыла самолета: видео от Virgin Orbit

Ступень совершила посадку первой спустя 7 минут и 23 секунды после старта, автоматически корректируя тягу двигателя. Капсула с экипажем приземлилась на парашютах примерно через 11 минут после старта.

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Удовольствие такого полета Безос будет продавать по $500 000 за место в капсуле.

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За несколько дней до этого на высоту до 90 км поднялся на ракетоплане своей компании Virgin Galactic другой миллиардер – британец Ричард Брэнсон.

Смотрите видео: Захватывающий полет над Юпитером и его гигантской луной, как если бы вы были там

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технологии рекорд космос запуск ракета джефф безос blue origin старт new shepard полет
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