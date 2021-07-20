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SpaceX впервые включили двигатели на огромном ускорителе корабля Starship: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 06:44
Фото: Twitter Илона Маска
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На полигоне Starbase компании SpaceX в южном Техасе провели первое огневое испытание прототипа ускорителя Super Heavy с номером В3. 70-метровая первая ступень для разрабатываемого 50-метрового корабля-ракеты Starship включила на короткое время всего три двигателя Raptоr.

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12 июля глава компании Илон Маск сообщил, что на ускорителе будет 33 двигателя примерно по 230 тонн тяги на уровне моря каждый, причем все "рапторы" будут одинаковыми, но внешнее их кольцо из 20 штук сделают неподвижным, без кардана и приводов вектора тяги.

Эту ступень используют, вероятно, только для наземных тестов. Как уточнил Маск в комментарии в Twitter, в зависимости от прогресса с B4 "можем попробовать произвести тест с девятью двигателями на В3".

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Так ступень выглядит на стартовом столе вблизи:

Статичный прожиг издали:

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Так "дно" ускорителя, установленного на стол, выглядит в представлении @ErcXspace. Маск написал под рисунком "очень точно":

Нажмите, чтобы увеличить (картинка – https://twitter.com/ErcXspace)

Как будет выглядеть первый запуск связки Super Heavy/Starship, наглядно показал видеодизайнер.

Смотрите иллюстрации: Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане

Видео: SPadre, Nic Ansuini, SPadre, LabPadre

 Будет 33 двигателя по ~230 тонн тяги на уровне моря. Все двигатели на ускорителе будут одинаковые, за исключением отсутствия кардана и приводов вектора тяги для внешнего кольца из 20 двигателей.

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex космос ракета испытание ступень ускоритель starship Raptor Super Heavy starbase прожиг
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