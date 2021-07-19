Китай тайно запустил многоразовый челнок. Хочет быть "могущественным" в космосе

Китай сообщил об успешном первом полете многоразового суборбитального корабля. Заявление о тест-полете появилось вчера, 19 июля, на сайте государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC). Это произошло на третий день после запуска.

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Вероятно, это был автоматический беспилотный полет. Челнок стартовал с военного космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби и совершил горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци во Внутренней Монголии примерно в 220 км к юго-востоку от точки запуска.

Доступной информации об этом событии – минимум; Китай почти все сферы космической программы развивает в условиях повышенной секретности.

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Как выглядит челнок, какая у него конструкция, тип двигателей, какой "потолок" – неизвестно. Все, что доступно, – несколько роликов с рендерингами с китайского ТВ в соцсети Weibo. По ним видно, что из точки апогея челнок спускался по спирали с двумя тормозными витками.

В CASC уточнили, что в челноке применяются "авиационные и космические технологии", упомянут также "вертикальный взлет и горизонтальная посадка". То есть, запускают его с поверхности, а не с самолета-разгонщика.

Там же отметили, что челнок можно будет использовать как первую ступень многоразовой космической транспортной системы.

В Китае заявили, что "заложена прочная основа для развития многоразовых космических перевозок", а также отметили: "Развитие технологии многоразового использования космического транспорта – важный символ перехода Китая от великой космической державы к могущественной".

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Евгений Пилипенко

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