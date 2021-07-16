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NASA удалось перезапустить легендарный телескоп Hubble

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 21:53
NASA удалось перезапустить легендарный телескоп Hubble - Фото
Телескоп Hubble (Фото: NASA)

Специалисты NASA успешно подключили резервное оборудование на космическом телескопе Hubble, включая питание резервного компьютера. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

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Телескоп больше месяца не работал из-за неполадок с бортовой компьютерной системой.

NASA подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). 

Часть оборудования переподключили к резервному модулю через альтернативные интерфейсы.

Сейчас команда Hubble следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы.

СПРАВКА. Автоматическая обсерватория "Хаббл", совместный проект NASA и ESA, находится на околоземной орбите с апреля 1990 года: туда ее вывел шаттл Discovery. Исследует космос в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном диапазонах. Разрешающая способность 11-тонного телескопа с 2,4-метровым зеркалом до 10 раз больше, чем у аналогичного телескопа на Земле. Аппарат двигается по почти круговой орбите 561×566 км с наклонением 28,471° на скорости ~7,5 км/с. Его "мозг", система NSSC-1, построена по технологиям конца 1980-х. Ее модернизировали в 2009 году.
  • После сбоя в системе 13 июня аппаратуру телескопа перевели в безопасный режим.
  • В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла".

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Наталия Медведева
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nasa космос телескоп hubble
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