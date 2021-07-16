NASA удалось перезапустить легендарный телескоп Hubble
Специалисты NASA успешно подключили резервное оборудование на космическом телескопе Hubble, включая питание резервного компьютера. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.
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Телескоп больше месяца не работал из-за неполадок с бортовой компьютерной системой.
NASA подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH).
Часть оборудования переподключили к резервному модулю через альтернативные интерфейсы.
Сейчас команда Hubble следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы.
- После сбоя в системе 13 июня аппаратуру телескопа перевели в безопасный режим.
- В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла".
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