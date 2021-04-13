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Hubble сделал снимок скопления галактик, которые искривляют свет от других созвездий: фото

13.04.2021, 11:58
Hubble сделал снимок скопления галактик, которые искривляют свет от других созвездий: фото - Фото
Фото - esahubble.org

Телескоп Hubble запечатлел скопление галактик Abell 2813, масса которых настолько велика, что искривляет проходящий сквозь созвездия свет от друг галактик. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории NASA. 

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Сообщается, что это скопление действует как гравитационная линза, заставляя свет из более отдаленных галактик сгибаться вокруг него. 

"Эти искажения могут иметь самые разные формы, например длинные линии или дуги", – говорят астрономы. 

Среди крошечных точек, спиралей и овалов, которые являются галактиками, относящимися к скоплению, есть несколько четких фигур в форме полумесяца – эта оптическая иллюзия вызвана гравитационным линзированием.

 

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Станислав Стороженко
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