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"Изменения завораживают". Телескоп Hubble запечатлел смену времен года на Сатурне – фото

19.03.2021, 13:36
Фото - NASA

Телескоп Hubble запечатлел изменения атмосфере Сатурна по мере перехода от лета в северном полушарии к осени. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории NASA. 

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На фото, которое сделал телескоп, заснята планета в 2018-2020 годах – ученые отмечают, что за эти годы Сатурн стал на 5-10% ярче. 

Также изменилась и скорость ветров около экватора планеты: в 2018 году она составляла около 1000 миль/час, а в 2019-2020 году - около 800 миль/час.

"Эти небольшие ежегодные изменения цветовых полос Сатурна просто завораживают", – сказала Эми Саймон, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте.

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Станислав Стороженко
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nasa космос сатурн телескоп
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