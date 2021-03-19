"Изменения завораживают". Телескоп Hubble запечатлел смену времен года на Сатурне – фото

Телескоп Hubble запечатлел изменения атмосфере Сатурна по мере перехода от лета в северном полушарии к осени. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории NASA.

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На фото, которое сделал телескоп, заснята планета в 2018-2020 годах – ученые отмечают, что за эти годы Сатурн стал на 5-10% ярче.

Также изменилась и скорость ветров около экватора планеты: в 2018 году она составляла около 1000 миль/час, а в 2019-2020 году - около 800 миль/час.

"Эти небольшие ежегодные изменения цветовых полос Сатурна просто завораживают", – сказала Эми Саймон, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте.

16 декабря 2020 года Hubble зафиксировал необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне: ожидалось, что этот шторм пойдет к экватору и разрушится, но он неожиданно начал двигаться к северу.

В феврале телескоп Hubble сделал снимок, как пишут астрономы, "застенчивой" галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси.

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Станислав Стороженко

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