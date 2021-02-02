UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Космическая красота, которую стоит созерцать. Hubble запечатлел "скромную" галактику: фото

02.02.2021, 11:33
Космическая красота, которую стоит созерцать. Hubble запечатлел
Фото - esahubble.org

Телескоп Hubble сделал снимок "скромной" галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

На переднем плане фото находится звезда, однако, как сообщают исследователи, она не затмевает деталей UGC 3855. 

"Множество молодых голубых звезд разбросано по круговым узорам рукавов UGC 3855, контрастируя и дополняя темные полосы со спиральной структурой", – отмечают ученые.

По их словам, галактика - "космическая красота, которую стоит созерцать".

Читайте также: Впечатляющая детализация. Астрономы сделали радиоснимки Луны в высоком разрешении – фото 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
космос галактика звезды UGC 3855

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 