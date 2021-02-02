Космическая красота, которую стоит созерцать. Hubble запечатлел "скромную" галактику: фото

Телескоп Hubble сделал снимок "скромной" галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.

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На переднем плане фото находится звезда, однако, как сообщают исследователи, она не затмевает деталей UGC 3855.

"Множество молодых голубых звезд разбросано по круговым узорам рукавов UGC 3855, контрастируя и дополняя темные полосы со спиральной структурой", – отмечают ученые.

По их словам, галактика - "космическая красота, которую стоит созерцать".

16 декабря 2020 года Hubble зафиксировал необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне: ожидалось, что этот шторм пойдет к экватору и разрушится, но он неожиданно начал двигаться к северу.

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Станислав Стороженко

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