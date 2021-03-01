UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Hubble сделал снимок "большой, красивой и синей" галактики в созвездии Жирафа – фото

01.03.2021, 16:36
Hubble сделал снимок
Телескоп Hubble (Фото - НАСА)

Телескоп Hubble запечатлел галактику NGC 2336, которая находится в созвездии Жирафа. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Объект находится в 100 миллионах световых лет от Земли, а ее диаметр составляет около 200 000 световых лет. По мнению астрономов, NGC 2336 "большая, красивая и синяя" галактика.

"Ее спиральные рукава сверкают молодыми звездами, видимыми в их ярком голубом свете. Напротив, в более красной центральной части галактики преобладают более старые звезды", – отмечают исследователи. 

Читайте также: Звездная печь. Hubble сделал снимок "быстрой" спиральной галактики из созвездия Голуба

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
hubble NGC 2336
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 