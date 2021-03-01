Hubble сделал снимок "большой, красивой и синей" галактики в созвездии Жирафа – фото

Телескоп Hubble запечатлел галактику NGC 2336, которая находится в созвездии Жирафа. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.

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Объект находится в 100 миллионах световых лет от Земли, а ее диаметр составляет около 200 000 световых лет. По мнению астрономов, NGC 2336 "большая, красивая и синяя" галактика.

"Ее спиральные рукава сверкают молодыми звездами, видимыми в их ярком голубом свете. Напротив, в более красной центральной части галактики преобладают более старые звезды", – отмечают исследователи.

16 декабря 2020 года Hubble зафиксировал необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне: ожидалось, что этот шторм пойдет к экватору и разрушится, но он неожиданно начал двигаться к северу.

В феврале телескоп Hubble сделал снимок, как пишут астрономы, "застенчивой" галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси.

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Станислав Стороженко

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