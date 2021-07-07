В Китае разрабатывают свою модель отражения астероидной угрозы: там предлагают влиять на их траектории с помощью одновременного удара о поверхность объекта десятков сверхтяжелых космических ракет. О таком способе предотвращения глобальной катастрофы авторы пишут в журнале Icarus.

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Падение астероида размером более 1 км будет иметь глобальные последствия для земной цивилизации.

Ученые считают, что заблаговременное влияние на траекторию астероида несет меньший риск, чем проект подрыва на нем ядерных зарядов (как в х/ф "Армагеддон" с Брюсом Уиллисом), из-за которого возможно образование многих мелких фрагментов без изменения курса.

Существует ~1% вероятности, что в ближайшие 100 лет Земля "наткнется" на 100-метровый астероид, сообщил Reuters профессор Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона. А вероятность столкновения с чем-то размером с полкилометра, добавил он, примерно в 10 раз меньше.

В этом году или в начале 2022-го США запустят экспериментальный зонд-перехватчик Hera/DART в систему двойного околоземного астероида: его разобьют о поверхность малого объекта в этой системе, чтобы посмотреть, насколько отклонится его курс.

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Исследователи Национального космического научного центра Китая хотят пойти еще дальше. Проведя моделирование на примере астероида (101955) Бенну габаритами около 560 м и массой 1,4•1011 кг, они обнаружили, что одновременный удар 23 верхними ступенями ракет Long March 5 может привести к отклонению астероида с его первоначального курса на 1,4 диаметра Земли в 10-летний срок.

Также высчитано, что с ударом одной Long March 5 отклонение астероида диаметром 140 м от естественной траектории в 10-летний срок увеличивается до более одного радиуса Земли.

CZ-5 – столп космической программы КНР по пилотируемым миссиям и будущим полетам к Луне и Марсу. За пять последних лет Китай успешно запустил шесть таких ракет (последняя вызвала переполох из-за бесконтрольного падения ступени у Мальдив).

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Евгений Пилипенко

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