UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Космос | Брюс Уиллис не понадобится. Китай предложил способ избежать "Армагеддона" с астероидом

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 10:47
Брюс Уиллис не понадобится. Китай предложил способ избежать
Иллюстрация: pixabay.com

В Китае разрабатывают свою модель отражения астероидной угрозы: там предлагают влиять на их траектории с помощью одновременного удара о поверхность объекта десятков сверхтяжелых космических ракет. О таком способе предотвращения глобальной катастрофы авторы пишут в журнале Icarus.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Падение астероида размером более 1 км будет иметь глобальные последствия для земной цивилизации.

Ученые считают, что заблаговременное влияние на траекторию астероида несет меньший риск, чем проект подрыва на нем ядерных зарядов (как в х/ф "Армагеддон" с Брюсом Уиллисом), из-за которого возможно образование многих мелких фрагментов без изменения курса.

Астероид Бенну

Существует ~1% вероятности, что в ближайшие 100 лет Земля "наткнется" на 100-метровый астероид, сообщил Reuters профессор Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона. А вероятность столкновения с чем-то размером с полкилометра, добавил он, примерно в 10 раз меньше.

В этом году или в начале 2022-го США запустят экспериментальный зонд-перехватчик Hera/DART в систему двойного околоземного астероида: его разобьют о поверхность малого объекта в этой системе, чтобы посмотреть, насколько отклонится его курс.

Смотрите видео: С Безосом в космос отправится 82-летняя летчица

Исследователи Национального космического научного центра Китая хотят пойти еще дальше. Проведя моделирование на примере астероида (101955) Бенну габаритами около 560 м и массой 1,4•1011 кг, они обнаружили, что одновременный удар 23 верхними ступенями ракет Long March 5 может привести к отклонению астероида с его первоначального курса на 1,4 диаметра Земли в 10-летний срок.

Также высчитано, что с ударом одной Long March 5 отклонение астероида диаметром 140 м от естественной траектории в 10-летний срок увеличивается до более одного радиуса Земли.

CZ-5 – столп космической программы КНР по пилотируемым миссиям и будущим полетам к Луне и Марсу. За пять последних лет Китай успешно запустил шесть таких ракет (последняя вызвала переполох из-за бесконтрольного падения ступени у Мальдив).

Посмотрите также фото с Бенну

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
космос исследование ракета астероид Бенну Long March 5 армагеддон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 