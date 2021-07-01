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С Безосом в космос отправится 82-летняя летчица: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 20:59
Уолли Фанк (Скриншот видео Youtube/Blue Origin)
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20 июля на ракете New Shepard, разработанной и построенной компанией Blue Origin, вместе с Джеффом Безосом полетит в космос 82-летняя летчица Уолли Фанк. Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

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Фанк станет четвертой участницей и почетной гостьей первого пилотируемого полета суборбитальной ракеты New Shepard, присоединившись к Безосу, его брату Марку и победителю аукциона, имя которого обещают назвать позже.

Уолли Фанк родилась в 1939 году в Лас-Вегасе. В 20 лет она стала профессиональным пилотом и летным инструктором.

В феврале 1961-го Фанк приняла участие в программе обучения "Женщины в космосе" и стала самой молодой ее выпускницей. В рамках этого частного проекта женщин-пилотов проверяли на пригодность для полетов в космос. На некоторых тестах Фанк набрала больше баллов, чем первый астронавт США Джон Гленн.

Позже эта программа стала известна Mercury 13 – тринадцать американских женщин успешно прошли те же физиологические и психологические скрининговые тесты, что и астронавты, отобранные NASA для проекта Mercury, но они никогда не летали в космос. 

Фанк была первой женщиной-инспектором Федерального управления гражданской авиации США и первой женщиной-следователем по безопасности полетов.

У нее более 19 000 летных часов, и она по-прежнему летает каждую субботу в качестве инструктора.

82-летняя Уолли Фанк станет старейшим человеком, когда-либо летавшим в космос.

  • 7 июля основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос объявил, что в июле полетит в космос вместе со своим братом Марком на ракете New Shepard, разработанной и построенной его компанией Blue Origin.
  • 12 июля на аукционе, организованном Blue Origin, продали билет на New Shepard. Итоговая цена составила $28 млн, покупатель пожелал пока остаться неизвестным.
Наталия Медведева
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космос джефф безос blue origin new shepard Уолли Фанк
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