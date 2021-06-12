Продано! Путевку в космос на корабле с Безосом сторговали за $28 млн, покупатель – аноним

Сегодня на аукционе, организованном частной космической компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, продали билет на космический корабль New Shepard. Итоговая цена составила $28 млн, покупатель пожелал пока остаться неизвестным, пишет Reuters.

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Победитель аукциона отправится в космос с самим Безосом, его братом Марком и еще одним пассажиром. Набор участников на аукцион начался еще в мае, за это время для участия в них зарегистрировалось более 6000 человек.

Сами торги продлились семь минут, суммы от продажи билета будет передана в фонд компании Blue Origin – Club for the Future для "вдохновления будущих поколений на выбор профессии", а также для развития технологий для жизни в космосе.

В июле 2018 года из компании Безоса просочились данные о стоимости полета в космос.

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Дарья Мостовая

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