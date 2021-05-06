Первый пилотируемый полет в космос на космическом корабле New Shepard компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планируется на 20 июля 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

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Одно из мест в полете будет продано на аукционе. Он пройдет в три этапа:

– с 5 по 19 мая можно делать на сайте аукциона ставки вслепую, которые никто не видит;

– 19 мая ставки станут видимыми, и участники должны будут превысить самую высокую ставку, чтобы продолжить аукцион;

– 12 июня торги завершатся живым онлайн-аукционом.

Выигравшая ставка будет переведена в фонд Blue Origin "Клуб за будущее", "чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM (аббревиатура от наука, технологии, инженерия, математика – ред.) и помочь изобрести в будущем жизнь в космосе", – говорится в пресс-релизе.

Корабль назван в честь Алана Шепарда, первым из американцев полетевшего в космос. New Shepard совершит суборбитальный полет, поднявшись на 100 км, на линию Кармана, которая принимается в качестве границы между атмосферой и космосом. Он уже выполнил 15 успешных беспилотных полетов.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из 3. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Для запуска достаточно 26 человек. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания 2 земли в Техасе. С пассажиров . New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы на 15 м. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Для запуска достаточно 26 человек. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Джеффа Безоса купила 770 кмземли в Техасе. С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч. Подробнее здесь

Денис Юдин

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