Первый пилотируемый полет в космос на космическом корабле New Shepard компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планируется на 20 июля 2021 года, сообщает пресс-служба компании.
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Одно из мест в полете будет продано на аукционе. Он пройдет в три этапа:
– с 5 по 19 мая можно делать на сайте аукциона ставки вслепую, которые никто не видит;
– 19 мая ставки станут видимыми, и участники должны будут превысить самую высокую ставку, чтобы продолжить аукцион;
– 12 июня торги завершатся живым онлайн-аукционом.
Выигравшая ставка будет переведена в фонд Blue Origin "Клуб за будущее", "чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM (аббревиатура от наука, технологии, инженерия, математика – ред.) и помочь изобрести в будущем жизнь в космосе", – говорится в пресс-релизе.
Корабль назван в честь Алана Шепарда, первым из американцев полетевшего в космос. New Shepard совершит суборбитальный полет, поднявшись на 100 км, на линию Кармана, которая принимается в качестве границы между атмосферой и космосом. Он уже выполнил 15 успешных беспилотных полетов.
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