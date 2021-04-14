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Blue Origin осуществляет "фейковый" пилотируемый запуск ракеты New Shepard – трансляция видео

14.04.2021, 12:08
Приземление ракеты New Shepard (фото — пресс-служба Blue Origin) Фото: Фото: пресс-служба Blue Origin
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Сегодня, 14 апреля в 18:15 по Киеву, на полигоне в Западном Техасе американская компания Blue Origin запустит в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard. Миссия NS-15 – один из финальных этапов проверки аппарата и операций перед туристическими полетами в область линии Кармана, условной границы между атмосферой и космосом.

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Внутри капсулы на этот раз будет только один пассажир – манекен Скайуокер.

Персонал Blue Origin выполнит сегодня роль астронавтов – люди поднимутся на стартовую вышку, войдут в капсулу, сядут на свои места, пристегнутся ремнями безопасности и проведут проверку связи с ЦУПом. Наземная группа подготовит капсулу к полету, а затем закроет ее люк. После этого "астронавты" выйдут незадолго перед запуском.

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New Shepard взлетит, достигнет определенной высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до высоты >100 км, после чего начнут свободное падение и совершат по-разному контролируемые посадки. Миссия от момента старта продлится около 10 минут.

Схема: Blue Origin

Когда капсула приземлится, "экипаж" снова войдет внутрь нее, чтобы отрепетировать открытие люка и выход на месте посадки.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы на 15 м3. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Для запуска достаточно 26 человек. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Джеффа Безоса купила 770 км2 земли в Техасе. С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч. Подробнее здесь.

Ранее Blue Origin проверила работу датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые NASA намерено использовать для точной посадки будущих миссий на Луну по программе Artemis.

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Евгений Пилипенко
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