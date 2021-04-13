Firefly Aerospace показала установленную на космодроме ракету "Альфа". Дебют скоро – фото
13.04.2021, 09:33
Фото: Firefly Aerospace
Американо-украинская компания Firefly Aerospace вчера, 12 апреля, установила на стартовом столе космодрома первый орбитальный образец ракеты Alpha. Об этом сообщили в Facebook будущих дебютантов космических полетов.
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"Альфу" подняли на территории авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, которая используется в том числе для запусков полезных нагрузок (правительственных и коммерческих) на полярные орбиты.
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В компании у Макса Полякова и Тома Маркузича обещают вскоре статические огневые испытания.
СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг – на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т – на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.
- Большое интервью LIGA.net с главой Firefly Поляковым можно почитать здесь.
- В ноябре 2019 года Южмаш получил заказ от частников Firefly на производство ракетных деталей.
- Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha в сентябре 2020-го и бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса.
- NASA выбрало Firefly Aerospacе для разработки космического тягача и доставки роботов на Луну.
- Тем временем работа на "Звездной базе" SpaceХ в Техасе также кипит: космическая компания готовит модернизированный образец Starship SN15.
- Немецкий космический стартап RFА собирает ракету с украинскими двигателями.
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