Firefly Aerospace показала установленную на космодроме ракету "Альфа". Дебют скоро – фото

Американо-украинская компания Firefly Aerospace вчера, 12 апреля, установила на стартовом столе космодрома первый орбитальный образец ракеты Alpha. Об этом сообщили в Facebook будущих дебютантов космических полетов.

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"Альфу" подняли на территории авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, которая используется в том числе для запусков полезных нагрузок (правительственных и коммерческих) на полярные орбиты.

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В компании у Макса Полякова и Тома Маркузича обещают вскоре статические огневые испытания.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг – на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т – на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

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Евгений Пилипенко

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