Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса

Американская частная компания Firefly Aerospace объявила глобальный конкурс для космических стартапов: в дебютном полете ракеты Alpha его победители бесплатно смогут вывести в космос академические и/или образовательные полезные нагрузки. Об этом сообщил в обращении основатель компании Том Маркузич.

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"Стремление к космическим путешествиям вызывает интерес по программе STEM, как никакое другое начинание. Firefly выводит свои обязательства по STEM на новый уровень", - пишут в компании.

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STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics; наука-технологии-инженерия-математика) - учебная программа, в основе которой идея обучения студентов по этим четырем дисциплинам с междисциплинарным и обязательно прикладным подходом. STEM объединяет эти предметы в единую парадигму обучения для реального применения знаний.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг - на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т - на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Firefly намерена осуществить первый запуск двухступенчатой Alpha в конце октября или в начале ноября. Стартовая площадка расположена на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.