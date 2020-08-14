Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса

Американская частная компания Firefly Aerospace объявила глобальный конкурс для космических стартапов: в дебютном полете ракеты Alpha его победители бесплатно смогут вывести в космос академические и/или образовательные полезные нагрузки. Об этом сообщил в обращении основатель компании Том Маркузич.
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"Стремление к космическим путешествиям вызывает интерес по программе STEM, как никакое другое начинание. Firefly выводит свои обязательства по STEM на новый уровень", - пишут в компании.
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STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics; наука-технологии-инженерия-математика) - учебная программа, в основе которой идея обучения студентов по этим четырем дисциплинам с междисциплинарным и обязательно прикладным подходом. STEM объединяет эти предметы в единую парадигму обучения для реального применения знаний.
Firefly намерена осуществить первый запуск двухступенчатой Alpha в конце октября или в начале ноября. Стартовая площадка расположена на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.