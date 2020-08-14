Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Осенью компания Firefly Aerospace дебютирует в космических запусках. Студентов зовут показать их проекты: победителю дадут бесплатное место в ракете

Американская частная компания Firefly Aerospace объявила глобальный конкурс для космических стартапов: в дебютном полете ракеты Alpha его победители бесплатно смогут вывести в космос академические и/или образовательные полезные нагрузки. Об этом сообщил в обращении основатель компании Том Маркузич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Стремление к космическим путешествиям вызывает интерес по программе STEM, как никакое другое начинание. Firefly выводит свои обязательства по STEM на новый уровень", - пишут в компании.

Смотрите видео: Свечи на торте для главы Firefly Aerospace "зажгли" ракетным двигателем

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics; наука-технологии-инженерия-математика) - учебная программа, в основе которой идея обучения студентов по этим четырем дисциплинам с междисциплинарным и обязательно прикладным подходом. STEM объединяет эти предметы в единую парадигму обучения для реального применения знаний.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг - на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т - на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Firefly намерена осуществить первый запуск двухступенчатой Alpha в конце октября или в начале ноября. Стартовая площадка расположена на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Макс Поляков, спутник, конкурс, космос, запуск, ракета, alpha, Firefly, полезная нагрузка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Продовольствие "Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
FMCG Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций в Харьковский авиазавод
Экономика Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций в Харьковский авиазавод
Популярное
фото/видео
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Украинский бизнесмен бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях
Оппозиция в Беларуси: Извинений нам недостаточно, мы будем помнить о злодеяниях 13:00
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео
Испытан самый длинный моноблочный твердотопливный ускоритель для ракеты – видео 08:53
В Беларуси из СИЗО начали выпускать задержанных, они говорят о пытках: видео
В Беларуси из СИЗО начали выпускать задержанных, они говорят о пытках: видео 07:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 