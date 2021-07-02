На испытательный стенд "А" (он же, вероятно, стартовый стол) полигона Starbase компании SpaceX в южном Техасе вывезли и установили огромную первую ступень разрабатываемого корабля-ракеты Starship – Super Heavy с порядковым номером BN3. Бизнесмен Илон Маск и любители космоса показали в Twitter соответствующие фото, некоторые вели трансляцию.
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По предварительным данным, ступень оснастят 32 метановыми двигателями Raptor, расположенными кольцами по 20 (внешнее) и девять (внутреннее) единиц вокруг трех центральных двигателей.
Пока неизвестно, BN3 используют только для наземных тестов или отправят в первый полет.
Как будет выглядеть старт и полет "полноформатного" Starship, показал в YouTube CGI-дизайнер Александр Сванидзе:
- "Блогер" незаконно проник на полигон Маска и заглянул внутрь космического корабля.
- Огромная скорость, потоки плазмы и шлейф. Анимация, как Starship будет сходить с орбиты.
Смотрите иллюстрации: Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане
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