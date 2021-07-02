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Илон Маск | SpaceX установили на стартовый стол огромный ускоритель корабля Starship: фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 07:18
Скриншот из видеозаписи
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На испытательный стенд "А" (он же, вероятно, стартовый стол) полигона Starbase компании SpaceX в южном Техасе вывезли и установили огромную первую ступень разрабатываемого корабля-ракеты Starship – Super Heavy с порядковым номером BN3. Бизнесмен Илон Маск и любители космоса показали в Twitter соответствующие фото, некоторые вели трансляцию.

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По предварительным данным, ступень оснастят 32 метановыми двигателями Raptor, расположенными кольцами по 20 (внешнее) и девять (внутреннее) единиц вокруг трех центральных двигателей.

Пока неизвестно, BN3 используют только для наземных тестов или отправят в первый полет.

Фото: SpaceX

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СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Нажмите, чтобы увеличить (фото – twitter.com/considercosmos)

Как будет выглядеть старт и полет "полноформатного" Starship, показал в YouTube CGI-дизайнер Александр Сванидзе:

Смотрите иллюстрации: Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос испытание симуляция анимация starship Super Heavy
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