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Под крылом Boeing | Как выглядит воздушный старт космической ракеты с крыла самолета: видео от Virgin Orbit видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 10:48
Ракета Launcher One под крылом Boeing 747 (скриншот из видеозаписи)
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Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона 30 июня успешно запустила из-под крыла Boeing 747 космическую 21-метровую ракету LauncherOne. Сегодня появилось видео этого процесса "со стороны".

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Boeing на финальном отрезке перед запуском вышел на форсаж под углом 27° к горизонтали и на высоте 11 км сбросил ракету над Тихим океаном около Калифорнии. На LauncherOne заработал двигатель первой ступени и унес 30-тонную ракету вверх.

На орбиту 500 км были выведены семь спутников.

Премьер Британии Борис Джонсон в ангаре Virgin Orbit

Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.

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Евгений Пилипенко
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