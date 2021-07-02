Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона 30 июня успешно запустила из-под крыла Boeing 747 космическую 21-метровую ракету LauncherOne. Сегодня появилось видео этого процесса "со стороны".
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Boeing на финальном отрезке перед запуском вышел на форсаж под углом 27° к горизонтали и на высоте 11 км сбросил ракету над Тихим океаном около Калифорнии. На LauncherOne заработал двигатель первой ступени и унес 30-тонную ракету вверх.
На орбиту 500 км были выведены семь спутников.
Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.
- 25 мая 2020 года Virgin Orbit не удалось корректно запустить ракету с самолета: первая демо-миссия закончилась провалом.
- Компания собирается конструировать 24 ракеты в год.
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