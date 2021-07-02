Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона 30 июня успешно запустила из-под крыла Boeing 747 космическую 21-метровую ракету LauncherOne. Сегодня появилось видео этого процесса "со стороны".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Boeing на финальном отрезке перед запуском вышел на форсаж под углом 27° к горизонтали и на высоте 11 км сбросил ракету над Тихим океаном около Калифорнии. На LauncherOne заработал двигатель первой ступени и унес 30-тонную ракету вверх.

На орбиту 500 км были выведены семь спутников.

Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.

25 мая 2020 года Virgin Orbit не удалось корректно запустить ракету с самолета: первая демо-миссия закончилась провалом.

Компания собирается конструировать 24 ракеты в год.

Смотрите видео: Черные дыры "сожрали" нейтронные звезды: катаклизм зафиксирован впервые в истории

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.