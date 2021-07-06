UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Земля в афелии. Этой ночью мы были максимально далеко от Солнца – объясняющее видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 07:30
Фото: depositphotos.com
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть

Cегодня, 6 июля в 01:27 ночи, Земля прошла самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты – афелий, в которой она была от светила примерно на 5 млн км дальше, чем 2 января в перигелии, ближайшей к звезде точке орбиты. Об этом пишет Space.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Частая ошибка восприятия – "чем дальше Земля от Солнца, тем холоднее"; якобы "зимой мы дальше от звезды, потому и холодно, а летом, когда жарко, – ближе". На деле все наоборот. Времена года зависят не от орбиты, а от наклона оси вращения нашей планеты к плоскости ее орбиты (23,5°).

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает в среднем за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд, но она движется не по круговой, а по немного вытянутой эллиптической орбите. Скорость движения по ней относительно звезды ~29,765 км/сек.

Смотрите также: Обнаружены крупнейшие вращающиеся структуры во Вселенной: масштабы поражают

В афелии Земля удалена от светила на 152,1 млн км (от центра до центра) и движется чуть медленнее, в перигелии – на 147,1 млн км (и чуть быстрее). Разница в дистанции – всего 3,3%, в тепле от солнечных лучей – до 7%.

В афелии Солнце для наблюдателя с Земли выглядит с наименьшим диаметром, но "на глаз" это не заметно.

Обычно Земля проходит афелий 3-7 июля, причем изменение даты и небольшие колебаний дистанции между ней и Солнцем обусловлены возмущениями от Луны и (намного меньше) планет.

Смотрите видео: Наковальня творения. Ученые показали визуально ошеломляющую модель рождения звезд

Видео: Упоротый звездочет

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука космос астрономия климат солнце афелий пора года
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 