Cегодня, 6 июля в 01:27 ночи, Земля прошла самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты – афелий, в которой она была от светила примерно на 5 млн км дальше, чем 2 января в перигелии, ближайшей к звезде точке орбиты. Об этом пишет Space.com.

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Частая ошибка восприятия – "чем дальше Земля от Солнца, тем холоднее"; якобы "зимой мы дальше от звезды, потому и холодно, а летом, когда жарко, – ближе". На деле все наоборот. Времена года зависят не от орбиты, а от наклона оси вращения нашей планеты к плоскости ее орбиты (23,5°).

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает в среднем за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд, но она движется не по круговой, а по немного вытянутой эллиптической орбите. Скорость движения по ней относительно звезды ~29,765 км/сек.

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В афелии Земля удалена от светила на 152,1 млн км (от центра до центра) и движется чуть медленнее, в перигелии – на 147,1 млн км (и чуть быстрее). Разница в дистанции – всего 3,3%, в тепле от солнечных лучей – до 7%.

В афелии Солнце для наблюдателя с Земли выглядит с наименьшим диаметром, но "на глаз" это не заметно.

Обычно Земля проходит афелий 3-7 июля, причем изменение даты и небольшие колебаний дистанции между ней и Солнцем обусловлены возмущениями от Луны и (намного меньше) планет.

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Евгений Пилипенко

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