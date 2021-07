Второй раз за историю. Китайские астронавты вышли в открытый космос – видео

Два китайских астронавта совершили выход в открытый космос сегодня, 4 июля 2021 года, второй раз за историю китайской космонавтики. Об этом сообщает People's Daily.

Астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо провели серию запланированных миссий, в том числе испытания роботизированного манипулятора. Они также установили вне основного модуля китайской космической станции Тяньхэ панорамную камеру.

Командир миссии Не Хайшен управлял роботизированным манипулятором изнутри станции, чтобы помочь коллегам выполнять задачи.

"This is so beautiful." Taikonauts Liu Boming and Tang Hongbo stepped out of #Tianhe core module on Sunday to conduct the first extravehicular activities. This is the second #spacewalk that Chinese astronauts have carried out since the Shenzhou-7 mission in 2008. pic.twitter.com/4g0WBTwdQt