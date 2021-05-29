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Китай запустил космический грузовик "Тяньчжоу-2", впереди стыковка на орбите: видео видео

29.05.2021, 23:30
Запуск космического грузовика (скриншот с видео)
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Сегодня китайское национальное космическое управление осуществило запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2". В ближайшее время он должен состыковаться с главным модулем станции "Тяньхэ" на орбите, говорится в издании About space journal.

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Запуск был произведен из южнокитайской провинции Хайнань с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Через 604 секунды после старта грузовик успешно достиг орбиты Земли, заявили в управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Ранее старт космического грузовика был запланирован на 19 мая, но потом по техническим причинам его несколько раз переносили.

"Тяньчжоу-2" пристыкуется к кормовой части модуля "Тяньхэ" и останется там примерно на три месяца – на время экспедиции корабля "Шэньчжоу-12".

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Дарья Мостовая
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