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Космос | Илон Маск собирается слетать на ракетоплане Брэнсона: фото приятелей-миллиардеров видео

13.07.2021, 08:10
Вид из иллюминатора VSS Unity во время полета (фото — Virgin Galactic).JPG
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Основатель космической компании SpaceX Илон Маск внес авансом $10 000 за место на ракетоплане компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, который с 2022 года запускает туристические суборбитальные полеты полеты в "космос". Об этом The Sunday Times сообщил сам Брэнсон.

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Какой в очереди Маск и когда он отправится на высоту >80 км, неизвестно. Полная цена билета – $250 000.

"Илон мне друг. Возможно, когда-то я также полечу на одном из его кораблей", – сказал миллиардер-глава Virgin Galactic.

Смотрите видео: Как выглядит воздушный старт космической ракеты Virgin Orbit с крыла самолета

11 июля, за пару часов до полета британца на ракетоплане, глава SpaceX пришел домой к Брэнсону у космопорта Spaceport America в Нью-Мексико.

"Важный день впереди. Здорово начать утро с другом", – написал по этому случаю Брэнсон у себя в Twitter, выложив фото с босым Маском на кухне.

Брэнсон и Маск (фото – Twitter первого)

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Евгений Пилипенко
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