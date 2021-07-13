Основатель космической компании SpaceX Илон Маск внес авансом $10 000 за место на ракетоплане компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, который с 2022 года запускает туристические суборбитальные полеты полеты в "космос". Об этом The Sunday Times сообщил сам Брэнсон.
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Какой в очереди Маск и когда он отправится на высоту >80 км, неизвестно. Полная цена билета – $250 000.
"Илон мне друг. Возможно, когда-то я также полечу на одном из его кораблей", – сказал миллиардер-глава Virgin Galactic.
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11 июля, за пару часов до полета британца на ракетоплане, глава SpaceX пришел домой к Брэнсону у космопорта Spaceport America в Нью-Мексико.
"Важный день впереди. Здорово начать утро с другом", – написал по этому случаю Брэнсон у себя в Twitter, выложив фото с босым Маском на кухне.
- 12 июля 2021-го ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic унес первый полноценный экипаж ракетоплана с Брэнсоном на высоту до 90 км.
- 70-летний Брэнсон опередил главу другой космокомпании Blue Origin Джеффа Безоса, который собирается лететь 20 июля на своей ракете New Shepard и не считает, что конкурент достиг границы космоса.
- На июль 2021-го в списке ожидания полета на VSS – около 600 человек из 58 стран. Среди них – Леди Гага, Том Хэнкс и мэр Днепра Борис Филатов.
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