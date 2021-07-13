Основатель космической компании SpaceX Илон Маск внес авансом $10 000 за место на ракетоплане компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, который с 2022 года запускает туристические суборбитальные полеты полеты в "космос". Об этом The Sunday Times сообщил сам Брэнсон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Какой в очереди Маск и когда он отправится на высоту >80 км, неизвестно. Полная цена билета – $250 000.

"Илон мне друг. Возможно, когда-то я также полечу на одном из его кораблей", – сказал миллиардер-глава Virgin Galactic.

Смотрите видео: Как выглядит воздушный старт космической ракеты Virgin Orbit с крыла самолета

11 июля, за пару часов до полета британца на ракетоплане, глава SpaceX пришел домой к Брэнсону у космопорта Spaceport America в Нью-Мексико.

"Важный день впереди. Здорово начать утро с другом", – написал по этому случаю Брэнсон у себя в Twitter, выложив фото с босым Маском на кухне.

Читайте также: "Красивый полет!" Маск поздравил Брэнсона с космическим путешествием – Безос хочет так же

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.