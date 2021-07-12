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"Красивый полет!" Маск поздравил Брэнсона с космическим путешествием – Безос хочет так же

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 06:50
Ричард Брэнсон после полета в космос (скриншот видео Virgin Galactic)

Основатель компании SpaceX Илон Маск поздравил основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с полетом в космос на корабле VSS Unity. Основатель Blue Origin Джефф Безос присоединился к поздравлениям и хочет "присоединиться к клубу".

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"Поздравляю, красивый полет!" – написал Маск в Twitter под постом Брэнсона с трансляцией полета.

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Безос, чья компания не признает полет Брэнсона космическим, написал слова поздравления в Instagram.

"Ричард Брэнсон и команда, поздравляю с полетом. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к клубу", – написал он.

  • 7 июня 2021 года Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе с братом Марком.
  • 2 июля о намерении лететь в космос лично заявил и Брэнсон. Он запланировал полет на 11 июля. Маск о подобных планах пока не заявлял.
  • 11 июля ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic унес Брэнсона и еще пятерых на высоту около 86 км, которую NASA, FAA и ВВС США считают границей между атмосферой и космосом. Смотрите видео полета.
  • Перед полетом Брэнсона в компании Безоса назвали его не космическим, поскольку не пересекается линия в 100 км, которая считается границей с космосом в большинстве стран мира.
Марк Сировой
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Илон Маск космос джефф безос ричард брэнсон vss unity virgin galactic полет
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