"Красивый полет!" Маск поздравил Брэнсона с космическим путешествием – Безос хочет так же

Основатель компании SpaceX Илон Маск поздравил основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с полетом в космос на корабле VSS Unity. Основатель Blue Origin Джефф Безос присоединился к поздравлениям и хочет "присоединиться к клубу".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поздравляю, красивый полет!" – написал Маск в Twitter под постом Брэнсона с трансляцией полета.

Читайте также: Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос. И раньше основателя Amazon. 5 фактов о событии

Безос, чья компания не признает полет Брэнсона космическим, написал слова поздравления в Instagram.

"Ричард Брэнсон и команда, поздравляю с полетом. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к клубу", – написал он.

7 июня 2021 года Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе с братом Марком.

2 июля о намерении лететь в космос лично заявил и Брэнсон. Он запланировал полет на 11 июля. Маск о подобных планах пока не заявлял.

11 июля ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic унес Брэнсона и еще пятерых на высоту около 86 км, которую NASA, FAA и ВВС США считают границей между атмосферой и космосом. Смотрите видео полета.

Перед полетом Брэнсона в компании Безоса назвали его не космическим, поскольку не пересекается линия в 100 км, которая считается границей с космосом в большинстве стран мира.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.