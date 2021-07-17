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США хотят создать шпионские базы по всему миру. Для защиты от России и Китая в космосе

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 08:57
США хотят создать шпионские базы по всему миру. Для защиты от России и Китая в космосе - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

США планируют создать три шпионские базы в разных уголках мира, чтобы противостоять угрозам от России и Китая в космосе. Об этом сообщает Sky News.

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Как сообщается, базы планируют построить в Шотландии, американском штате Техас и Австралии. Запуск первой запланирован на 2025 год.

На базах будут исследовать глубокий космос, чтобы фиксировать любые попытки таких государств, как Россия или Китай, атаковать жизненно важные спутники, пишут журналисты.

Отмечается, что базы будут оборудованы радиолокационной технологией, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 000 километров.

"Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите. Это могут быть спутники или просто обломки ракет от других запусков", – сказал подполковник Джек Уокер из Космических сил США.

Глава Королевских сил Великобритании Майк Уигстон отметил, что некоторые страны разрабатывают лазеры, которые могут поражать цели на орбите с Земли, а также спутники, которые могут мешать другим спутникам.

"Нам нужно подготовиться к защите нашей критически важной инфраструктуры в космосе. Прямо сейчас есть такие страны, как Россия и Китай, которые делают что-то, разрабатывают системы, которые представляют угрозу для спутников, на которые мы полагаемся в нашей повседневной жизни", – сказал он.

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Марк Сировой
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