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Глава Роскосмоса захотел договориться с Белым домом "по понятиям"

09.06.2021, 12:42
Глава Роскосмоса захотел договориться с Белым домом
Дмитрий Рогозин (фото - ЕРА)

Главный по космосу в России собирается "по понятиям" договориться с Белым домом насчет сотрудничества на орбите. Об этом подсанкционный на Западе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил пропагандистским СМИ РФ.

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Он пожаловался, что еще в начале года написал письмо в Министерство торговли США насчет того, как быть с продлением проекта Международной космической станции или его консервацией, но американские власти его игнорируют.

"Я хочу выстроить отношения с новой администрацией (США), договориться с ними, извините, по понятиям", – заявил он.

СПРАВКА. "По понятиям" – по неписаным правилам поведения, принятым в криминальном мире. "Воровские понятия" – свод неписанных норм, который должен соблюдать каждый, кто претендует на звание "вора". Соблюдаются не только "ворами", но и рядовыми преступниками и арестантами. Зародился в Российской империи.

Рогозин хочет или "идти вместе и развивать МКС", или "получить конкретный ответ" – и развивать проект "вечной" российской орбитальной станции.

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Ранее он заявил, что хочет во время онлайн-"визита" главы NASA Билла Нельсона на конференцию в Санкт-Петербурге "расставить все точки над i". Также Рогозин посетовал, что ему "мешают" санкции США, а Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ.

  • В начале лета 2021 года глава Роскосмоса назвал "абсолютным абсурдом" заявления руководителя SpaceX Илона Маска о том, что скоро человечество полетит на Марс.
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Евгений Пилипенко
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