Глава Роскосмоса захотел договориться с Белым домом "по понятиям"
Главный по космосу в России собирается "по понятиям" договориться с Белым домом насчет сотрудничества на орбите. Об этом подсанкционный на Западе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил пропагандистским СМИ РФ.
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Он пожаловался, что еще в начале года написал письмо в Министерство торговли США насчет того, как быть с продлением проекта Международной космической станции или его консервацией, но американские власти его игнорируют.
"Я хочу выстроить отношения с новой администрацией (США), договориться с ними, извините, по понятиям", – заявил он.
Рогозин хочет или "идти вместе и развивать МКС", или "получить конкретный ответ" – и развивать проект "вечной" российской орбитальной станции.
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Ранее он заявил, что хочет во время онлайн-"визита" главы NASA Билла Нельсона на конференцию в Санкт-Петербурге "расставить все точки над i". Также Рогозин посетовал, что ему "мешают" санкции США, а Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ.
- В начале лета 2021 года глава Роскосмоса назвал "абсолютным абсурдом" заявления руководителя SpaceX Илона Маска о том, что скоро человечество полетит на Марс.
- В Пентагоне опасаются космического оружия России и Китая, в Кремле – "русофобии" на орбите.
- Спецпроект "Звездные войны": человечество готовится ко Второй космической войне (да, первая уже была).
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