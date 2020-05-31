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"Батут работает". Илон Маск потроллил главу Роскосмоса после запуска Crew Dragon

"Батут работает". Илон Маск потроллил главу Роскосмоса после запуска Crew Dragon - Фото
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31.05.2020, 12:45

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сделанное им шесть лет назад

В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию "с батута". Основатель компании SpaceX Илон Маск после вчерашнего успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами ответил ему, заявив, что "батут работает". Об этом он сказал на совместной с директором NASA Джимом Брайденстайном пресс-конференции.

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У Маска и Брайденстайна спросили, получили ли они какое-то сообщение от коллег из РФ. Глава NASA ответил, что видел заявление Роскосмоса с поздравлениями, а Маск сказал: "Батут работает". Затем основатель SpaceX и директор NASA рассмеялись. 

"Это внутренняя шутка", - уточнил Маск.

Видео: Aleksej Xoxlov/YouTube.

Рогозин сделал заявление о батуте в 2014 году на фоне американских санкций, которые были введены против РФ из-за оккупации ею Крыма. Он угрожал, что в ответ РФ может отказаться отправлять американских астронавтов на МКС.

  • 30 мая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся два астронавта NASA – Боб Бенкен и Даг Херли. Это первый пилотируемый полет американского корабля с 2011 года, когда была завершена историческая программа космических челноков.
  • Подробно об этой исторической миссии – в материале LIGA.net.

Смотрите видео: Космодром для возвращения на Луну готов: NASA показало обновления

Владислав Сердюк
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Илон Маск spacex дмитрий рогозин
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