Россия устраивает провокации в космосе и угрожает спутникам – директор Нацразведки США

Россия устраивает провокации в космосе и создает там потенциально опасные ситуации. Об этом заявил директор Нацразведки США Джон Рэтклифф на встрече Национального космического совета с вице-президентом Майклом Пенсом.

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По его словам, РФ демонстрирует "провокационное поведение, особенно в последнее время". Рэтклифф отметил, что Россия запустила спутник, который начал активно маневрировать рядом с правительственным спутником США.

"Мы рассматриваем это как угрожающее поведение. Особенно учитывая, что ранее РФ запустила очень похожий спутник, который может обладать характеристиками оружия", – объяснил угрозу разведчик.

Он назвал действия России "безответственными" и отметил, что РФ также установила наземное лазерное оружие, которое может повреждать оптические приборы спутников.

По словам Рэтклиффа, Китай также развивает оружие, способное выводить из строя спутники и объекты космической инфраструктуры. Пекин разместил и наземную ракету, которая предназначена для разрушения спутников на низкой орбите, добавил разведчик.

23 июля Великобритания и США обвинили Россию в запуске похожей на оружие ракеты со спутника в космосе.

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Марк Сировой

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