Великобритания и США обвинили Россию в применении спутникового оружия в космосе

В США заявили, что это была российская спутниковая система, которая в начале года маневрировала вблизи американского спутника

Великобритания и США обвинили Россию в запуске похожей на оружие ракеты со спутника в космосе. Об этом сообщает BBC.

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Глава космического управления Великобритании, вице-маршал авиации Харви Смит заявил: "Мы обеспокоены тем, что Россия испытала один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия".

В заявлении говорится, что подобные действия угрожают мирному использованию космоса.

Вице-маршал призвал Россию продолжать конструктивно работать с Великобританией и другими партнерами для поощрения ответственного поведения в космосе.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 23, 2020

В BBC отметили, что Великобритания впервые предъявляет обвинения РФ испытаниях оружия в космосе, и это произошло спустя несколько дней после доклада разведслужбы о том, что британское правительство сильно недооценило представляемую Россией угрозу.

В США заявили, что испытания проводились на той же российской спутниковой системе, которая в начале этого года маневрировала вблизи американского спутника.

В связи с этим последним инцидентом генерал Джей Рэймонд, возглавляющий космическое командование США, заявил, что имеются доказательства проведения Россией "неразрушительных испытаний космического противоспутникового оружия".

Он сказал, что Россия со спутника вывела на орбиту новый объект.

Генерал Рэймонд добавил: "Это еще одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию космических систем и соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы".

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Наталия Медведева

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