Великобритания и США обвинили Россию в применении спутникового оружия в космосе

Великобритания и США обвинили Россию в запуске похожей на оружие ракеты со спутника в космосе. Об этом сообщает BBC.

Глава космического управления Великобритании, вице-маршал авиации Харви Смит заявил: "Мы обеспокоены тем, что Россия испытала один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия".

В заявлении говорится, что подобные действия угрожают мирному использованию космоса.

Вице-маршал призвал Россию продолжать конструктивно работать с Великобританией и другими партнерами для поощрения ответственного поведения в космосе.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR