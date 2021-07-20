Кабаны хуже для климата, чем 1 млн автомобилей: их все больше – ученые

Дикие свиньи как инвазивный вид ежегодно высвобождают из почвы во время поиска корешков для питания до 5 млн метрических тонн углекислого газа. Это эквивалентно выхлопу от 1,1 млн легковых автомобилей за тот же период или 0,4% годовых выбросов от землепользования и лесного хозяйства, пишет Phys.org.

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Ученые использовали прогностические модели с передовыми методами картирования, чтобы точно определить ущерб, который кабаны наносят климату на пяти континентах.

Более того, авторы исследования полагают, что постоянно увеличивающаяся популяция этих животных может стать серьезной угрозой для климата: "Они же как тракторы, которые бороздят поля".

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Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая его доля, которая выделяется оттуда в виде CO 2 , может ускорить изменение климата.

"Наши модели показывают, что дикие свиньи, скорее всего, сейчас перелопачивают от 36 000 до 124 000 км2 в той среде, где они не местные. Это огромная территория, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности", – пишут авторы.

Они отметили, что люди также увеличивают выбросы CO 2 из почвы из-за изменений в землепользовании.

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Евгений Пилипенко

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