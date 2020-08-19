В Германии требуют защитить кабана, который украл пакет с ноутбуком у нудиста

В Германии люди требуют защитить от охотников кабана, который украл вещи у нудиста и стал мемом

В Германии люди призывают спасти от охотников дикого кабана Эльзу, которая украла у мужчины пакет с ноутбуком на пляже и стала мемом. Об этом сообщает BBC.

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Фотографии, на которых голый мужчина гонится за кабаном и ее детенышами, укравшими его вещи, стали вирусной. Они были опубликованы пользователем Facebook Adele Landauer, по ее словам, с позволения запечатленного мужчины.

Кабану и ее поросятам удалось сбежать. Однако местные власти не исключают, что Эльзу могут убить вместе с другими кабанами. Представитель местного лесного хозяйства Кати Каммер заявляет, что дикие кабаны около озера Тойфельзее перестали бояться людей и это проблема, поскольку в регионе очень много кабанов, которые могут стать агрессивными и заразить людей рядом заболеваний.

В воскресенье в Груневальде, где находится то самое озеро, прошла акция в поддержку Эльзы и других кабанов. Также в интернете появилась петиция под названием "Спасите дерзкую, но мирную свинью Тойфельзее", которая собрала более 11 000 подписей. Автор петиции утверждает, что Эльза мирно делит жизненное пространство с людьми, а недавний инцидент с нудистом лишь подтвердил это.

Ежегодный сезон охоты начинается осенью. Еще один представитель лесхоза Марк Франуш говорит, что Эльзу не убьют, пока ее поросята не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно заботиться о себе. Также, по словам Франуша, кабанов нельзя кормить, однако люди наоборот кормят их яблоками и бутербродами.

18 мая в одном из районов Берлина патрульная полиция перекрыла дорожное движение из-за диких кабанов . Чтобы не мешать животным спокойно передвигаться, полиция временно ограничили движение транспорта по улице.

Владислав Сердюк

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