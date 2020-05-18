В столице Германии полиция перекрыла проезжую часть из-за диких кабанов: видео

В одном из районов Берлина патрульная полиция перекрыла дорожное движение из-за диких кабанов. Чтобы не мешать животным спокойно передвигаться, временно ограничили движение транспорта по улице Мюленштрассе, написала в Twitter полиция Берлина.
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Патрульные сняли, как кабаны ходят по газонам возле жилых домов и быстро перебегают дорогу. Всего в стаде насчитали порядка 15 взрослых особей и столько же молодняка.
May 17, 2020
@polizeiberlin pic.twitter.com/69wSFIJZZyFelix Hackenbruch (@FHackenbruch) May 17, 2020
По словам правоохранителей, операция по перекрытию дороги не была случайной, поскольку они "вели наблюдение за группой диких животных".
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