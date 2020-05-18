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В столице Германии полиция перекрыла проезжую часть из-за диких кабанов: видео

В столице Германии полиция перекрыла проезжую часть из-за диких кабанов: видео - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.05.2020, 14:30

Чтобы не навредить гуляющим по городу животным, полицейские решили временно остановить дорожное движение на одной из улиц

В одном из районов Берлина патрульная полиция перекрыла дорожное движение из-за диких кабанов. Чтобы не мешать животным спокойно передвигаться, временно ограничили движение транспорта по улице Мюленштрассе, написала в Twitter полиция Берлина.

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Патрульные сняли, как кабаны ходят по газонам возле жилых домов и быстро перебегают дорогу. Всего в стаде насчитали порядка 15 взрослых особей и столько же молодняка.

По словам правоохранителей, операция по перекрытию дороги не была случайной, поскольку они "вели наблюдение за группой диких животных".

  • В апреле этого года шакалы в Израиле "оккупировали" пустой парк в время карантина.

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Дарья Мостовая
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